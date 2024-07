La stazione Toledo di Napoli è la più bella del mondo, Elon Musk incantato: “Bellissima”

Anche il celebre imprenditore sudafricano Elon Musk, Ceo di Tesla, è rimasto incantato dalle meraviglie della città di Napoli: in particolare sui social ha apprezzato l’imponenza della stazione della metro Toledo, già definita da molti “la più bella del mondo”.

Elon Musk incantato dalla stazione metro Toledo di Napoli

E’ spuntato su X, l’ex Twitter, il commento del noto imprenditore che ha giudicato positivamente la foto della stazione partenopea pubblicata dallo scrittore e influencer James Lucas. Musk l’ha definita “beautiful”, dunque bellissima. Lo stesso Lucas, che ne ha diffuso lo scatto, l’ha collocata al primo posto della classifica delle “stazioni metro più belle del mondo”.

Non è la prima volta che la metro dell’arte di via Toledo riceve consensi a livello mondiale, diventando ormai una vera e propria attrazione turistica, un luogo unico al mondo dove poter immortalare indelebili ricordi, tappa fissa per viaggiatori e personaggi dello spettacolo in visita nella nostra città.

Tra questi Gianni Morandi che qualche anno fa, durante il suo soggiorno napoletano, aveva voluto testarla personalmente condividendo la sua esperienza sui social: “Faccio un giro in centro usando la metropolitana. Devo dire che funziona molto bene e che la stazione di Toledo è davvero bellissima”.

Incoronata tra le meraviglie ferroviarie del mondo, la stazione metro di Toledo si è aggiudicata anche l’Oscar delle opere sotterranee della International Tunneling Association, nella categoria Innovative Use of Underground Spaces.