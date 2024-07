Il nuovo Pontile di Torregaveta è pronto: una passeggiata mozzafiato sul mare di Napoli

Ultimi ritocchi per il nuovo Pontile di Torregaveta, la passerella sul mare immersa nell’area flegrea, tra Bacoli e Monte di Procida, che torna a risplendere dopo il completamento dei lavori di riqualificazione, pronta a regalare passeggiate con vista mozzafiato sul mare.

Nuovo Pontile di Torregaveta: la passeggiata in mare a Bacoli

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, che già nei mesi scorsi aveva comunicato l’apertura del nuovo pontile entro l’estate, è tornato ad aggiornare la cittadinanza sullo stato dei lavori: “Era una promessa! Guardate come stiamo cambiando il volto del Pontile di Torregaveta. Uno dei luoghi più iconici di Bacoli“.

“La nostra porta sul mare, sulle isole e su tramonti magici. Nuovi parapetti, corde, luci, pavimentazione. I lavori sono praticamente completati, manca pochissimo. È già partito anche il servizio di collegamento estivo con Procida ed Ischia, ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Un’assoluta comodità che garantiamo a residenti e turisti, in sinergia con la Regione Campania”.

Una vera e propria terrazza sul mare che, proprio in vista dell’estate, si mostra nella sua veste più bella, rendendo ancor più suggestivo il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli: da qui è possibile scorgere Procida e Ischia, ammirando indimenticabili tramonti.

“In migliaia qui, ogni anno, decidono di farsi fotografare nei giorni più importanti della propria vita. Matrimoni, comunioni, cresime, compleanni, diciottesimi, e tantissimo altro. Un panorama mozzafiato. Stiamo preparandoci per un evento di festa, qui. Ricordate quanto era degradato? Andatelo a vedere adesso. Ringrazio la Regione Campania per questa svolta epocale. Sono stati investiti molti fondi, per rendere il Pontile più sicuro, più bello, più efficiente. Per una Torregaveta sempre più curata. Insieme, cambiamo la città. Un passo alla volta”.

L’inaugurazione del nuovo Pontile, dunque, sembra essere molto vicina e potrebbe essere accompagnata da una grande festa, come anticipato dal primo cittadino.