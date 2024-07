Estate, boom di presenze a Portici: tutti pazzi delle spiagge gratis e del lungomare nuovo

Anche quest’anno, dopo l’apertura di nuove spiagge libere e completamente gratis per tutti, si registra un boom di bagnanti sugli arenili di Portici, incorniciati dal nuovo lungomare del cosiddetto Parco a Mare.

Boom di bagnanti sulle spiagge di Portici: mare e servizi gratis

Stando a quanto reso noto dall’amministrazione comunale, negli scorsi weekend, stando al numero di accessi di auto e moto in entrata al molo del Granatello e nel parcheggio del Parco a Mare, sono state circa 10 mila le presenze del fine settimana. Un numero che conferma l’apprezzamento verso le spiagge e il lungomare cittadino appena inaugurato.

Del resto proprio in vista della nuova stagione estiva, la città si è dotata di nuove spiagge libere, che si sono aggiunti agli splendidi arenili Cirotto e Delle Mortelle, garantendo la totale apertura del nuovo Waterfront. Sono stati, infatti, inaugurati circa 11.000 mq di spiagge dotate di docce, servizi igienici e attrezzature sportive. Il tutto fruibile gratuitamente.

Non solo mare e spiaggia ma anche relax, divertimento e benessere con la pista pedonale realizzata sul lungomare, dove poter correre e ammirare un panorama mozzafiato, i campi di beach volley e beach soccer, l’area giostrine per bambini. Sarà, dunque, una estate indimenticabile per i cittadini di Portici che potranno finalmente usufruire liberamente di un litorale completamente trasformato, dotato di spiagge attrezzate e aperte a tutti, oltre ad acque pienamente balneabili. Un meraviglioso “Parco a Mare” per trascorrere giornate di relax e momenti indimenticabili, dall’alba al tramonto.

Si completa così uno degli ultimi tasselli di quel progetto che già lo scorso luglio aveva portato all’apertura della spiaggia Cirotto, poco distante da quella delle Mortelle, offrendo alla cittadinanza nuovi spazi dove poter trascorrere le calde giornate d’estate tra sabbia e mare cristallino, ritagliandosi momenti di svago tra aree dedicate allo sport, aree per lo svago dei più piccoli e passeggiate sul mare.