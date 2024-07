Oggi l’ultimo saluto a Lucia: la ragazza morta a 27 anni, investita da un vigile ubriaco

Si terranno oggi, 10 luglio, i funerali di Lucia Passariello, la ragazza di 27 anni morta a Camposano dopo essere stata investita dall’auto guidata da un vigile urbano di Portici, risultato poi positivo all’alcol test.

Funerali Lucia Passariello: ragazza investita a Camposano

L’autopsia, effettuata sul corpo della giovane, non ha fatto altro che confermare come la 27enne – che stava passeggiando in compagnia delle sue nipotine di 7 e 10 anni – sia deceduta all’istante, in seguito ai gravissimi politraumi riportati nello schianto avvenuto lungo via Santa Croce. Le bambine, per fortuna, sono rimaste miracolosamente illese.

Ultimato l’esame autoptico, la salma è stata rilasciata per consentire ai familiari di fissare la data dei funerali e porgere l’ultimo saluto a Lucia. Le celebrazioni avranno luogo oggi, 10 luglio, alle ore 17, presso la chiesa di San Pietro di Cicciano. I familiari della giovane si sono affidati a Studio3A, attraverso il consulente per la Campania, dottor Vincenzo Carotenuto per essere assistiti e ottenere giustizia.

Intanto è finito in manette il 26enne che era alla guida dell’auto che ha travolto la 27enne, stroncandole la vita. Si tratta di un vigile urbano del Comune di Portici, risultato ampiamente positivo all’alcol test, effettuato subito dopo il sinistro. Il Gip del Tribunale di Nola ne ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane, indagato per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, la misura cautelare dei domiciliari. Il poliziotto è stato immediatamente sospeso dal servizio.

“Dio porta con sé sempre le persone più belle, ancora non ci posso credere.. un pezzo di me è andato via con te sorellina mia mi mancherai e ti giuro che ti farò giustizia anche se a ben poco serve. Ti amo sorellina mia” – questo il messaggio affidato ai social da Pasquale, fratello di Lucia, a poche ore dal dramma.