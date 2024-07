Gianna Nannini innamorata di Ischia: “Mi ha sempre ispirato. È nata qui Bello e Impossibile”

In occasione dell’Ischia Global Film&Music, Gianna Nannini, sbarcata a Lacco Ameno pochi giorni fa, ha colto l’occasione per esprimere il suo amore per l’isola napoletana che ha ispirato uno dei suoi più grandi successi.

Gianna Nannini pazza di Ischia: “Ho scritto qui Bello e Impossibile”

“Ischia mi ha sempre ispirato, Bello e Impossibile l’ho scritta qui” – ha detto la cantante, come rende noto Il Mattino, ricevendo ben due premi nel corso della prestigiosa kermesse, uno per la sua carriera rock, l’altro per il biopic di Cinzia TH Torrini.

“Questi premi li dedico all’isola, dove ho passato tanto tempo, nelle mie vacanze di oltre 20 anni fa, e che mi ha dato le vibrazioni e le emozioni per scrivere grandi successi” – ha continuato la Nannini riservando ancora una volta parole d’amore per la terra partenopea.

Del resto, pochi anni fa, aveva dichiarato che il cruccio della sua vita era “quello di non essere napoletana”. Qualche mese fa, invece, aveva dato a Napoli un posto d’eccezione anche nel panorama musicale affermando: “In Italia non siamo ancora riusciti a ripartire dalle nostre tradizioni, dalla Calabria, dalla Puglia, da Napoli, dalla tarantella, dalle tammurriate. La canzone italiana esiste solo grazie ai napoletani, ieri come oggi“.

Per il Global Film&Music, è giunta ad Ischia anche la coppia formata dalla star della musica mondiale Sting e l’affermata regista Trudie Styler, nonché sua moglie, premiata per il docufilm realizzato a Napoli, intitolato Posso entrare? An ode to Naples. Sul posto anche Clementino, voce della colonna sonora del documentario.

Intanto a Lacco Ameno continuano a sbarcare celebrità e personaggi dello spettacolo che stanno prendendo parte all’edizione 2024 del Festival. In totale sono oltre 120 gli artisti e più di 180 i titoli, tra anteprime e proiezioni speciali, previsti per la kermesse.