Si aggira per Napoli offrendo latte di mandorla, 7 intossicati: “È droga, ragazze in coma”

Sta facendo il giro dei social la foto di un uomo che si aggirerebbe per le strade di Napoli offrendo una bevanda, spacciata per latte di mandorla, che avrebbe causato una grave intossicazione a ben 7 persone, finite all’ospedale Pellegrini.

Offre latte di mandorla a Napoli: 7 ricoveri per intossicazione

Pochi giorni fa l’uomo si sarebbe presentato all’interno di una genepesca di via Foria con il vassoio di bevande tra le mani. Avrebbe, così, invitato il titolare del negozio, insieme a sua figlia e ad una commessa, a consumare quel “latte di mandorla fresco” offerto “dal bar di fronte”. I tre, poco dopo aver accettato quel bicchiere dallo sconosciuto, si sarebbero sentiti male, rendendo necessaria la corsa in ospedale.

Un simile episodio si era già verificato lo scorso sabato quando, anche in quella circostanza, un uomo sconosciuto si sarebbe presentato presso un’attività commerciale per offrire 4 bicchieri di “latte di mandorla” sempre spacciati come “offerti dal bar di fronte”.

In quel caso a sentirsi male sono state 4 donne: la prima, di 49 anni, sarebbe caduta a terra e poi svenuta, seguita dalle altre colleghe più giovani. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, si sarebbe trattato di una forte intossicazione per tutte e 7 le vittime, per una sostanza non ancora identificata (ma non si escludono sostanze stupefacenti) contenuta nella bevanda. Al momento tutti stanno bene e nessuno rischia particolari complicazioni.

Nel frattempo sui social sta girando l’immagine di un uomo con un messaggio che invita la cittadinanza a tenere gli occhi aperti: “Questo signore gira in via Arenaccia vendendo granite e offrendo cose da bere. Ha drogato due ragazze facendole andare in coma. Condividete tutti, gira nei dintorni di piazza Poderico”.