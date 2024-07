Donald Trump è stato sparato durante un comizio in Pennsylvania. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America è stato ferito ad un orecchio. L’attentatore è stato ucciso. Come riportato dal New York Post, si chiamava Thomas Matthew Crooks il ventenne autore del gesto: secondo quanto riferito da fonti interne ai servizi segreti americani, l’uomo non aveva con sé documenti d’identità.

VIDEO/ Le immagini dell’attentato a Donald Trump in diretta: il momento degli spari

L’uomo ha agito da un tetto con un fucile in stile Ar, ed è stato ucciso da un cecchino del Secret Service, come riferito dai media locali. Crooks pare indossasse una t-shirt di uno dei canali YouTube più famosi tra quelli dedicati alle armi da fuoco: Demolition Ranch.

Donald Trump alza il pugno verso la folla

L’uccisione dell’attentatore è stata accertata e riportata anche dalla Nbc, che spiega di aver visionato le foto del suo corpo, colpito alla testa. L’agente speciale Kevin Rojek, responsabile dell’ufficio FBI di Pittsbrugh, ha poi sichiarato: “Questa sera abbiamo avuto un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump, la scena del crimine è ancora attiva”.

Ci sarebbe anche un morto tra il pubblico, oltre a diversi feriti. Subito dopo essere stato colpito, Donald Trump ha fatto un gesto eloquente verso il pubblico, alzando il pugno e digrignando i denti, per poi essere immediatamente portato via dalle guardie del corpo.