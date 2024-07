È napoletano l’hotel più bello d’Italia, turisti di tutto il mondo estasiati: “Vista impareggiabile”

Un hotel napoletano conquista il primato nazionale nella classifica delle strutture più belle d’Italia per l’anno 2024 stilata dal magazine americano Travel+Leisure, punto di riferimento per il turismo internazionale: si tratta del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento che si colloca al primo posto nella Top 10 italiana.

L’hotel più bello d’Italia 2024 è napoletano

“Che la tua vacanza italiana consista in un pomeriggio con uno spritz con vista sul lago di Como o una mattina sotto un ombrellone a strisce in Costiera Amalfitana, una cosa è certa: l’Italia è difficile da battere quando si tratta di vacanze idilliache in resort. Da Positano a Taormina e Como, i nostri lettori amano molto i resort italiani, in particolare quelli sull’acqua” – si legge nella presentazione della classifica del magazine.

Ad incantare i visitatori, però, sarebbe stata una struttura alberghiera in particolare, incastonata nel Golfo napoletano che continua a registrare flussi turistici sempre più in aumento, accogliendo migliaia di visitatori, celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo.

A conquistare il titolo di “hotel più bello d’Italia”, nell’ambito del sondaggio World’s Best Awards di Travel+Leisure, è, infatti, l’Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. La classifica è stata stilata sulla base delle preferenze espresse dai lettori del magazine che hanno avuto modo di giudicare location, cibo, ospitalità e posizione.

A proposito dell’hotel napoletano, tra le pagine di T+L si sottolinea: “Fondata dalla famiglia Fiorentino nel 1834, questa proprietà a conduzione familiare, giunta ormai alla quinta generazione, offre agli ospiti tutto ciò che potrebbero desiderare e molto di più dalla costa italiana: ristoranti superlativi, fascino storico e, naturalmente, una vista impareggiabile sul mare“.

“I lettori hanno apprezzato i magnifici giardini con sculture, il servizio attento e la colazione a buffet più elegante in assoluto. Un lettore di T+L ha definito l’hotel la proprietà più splendida di Sorrento. I viaggiatori hanno ripetutamente fatto riferimento alla bellezza del Grand Hotel Excelsior Vittoria. Come ha affermato un lettore, ‘è squisito'”.

Hotel più belli d’Italia 2024: la classifica completa