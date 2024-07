È napoletana una delle 25 isole più belle al mondo per i turisti: si piazza undicesima

I circa 4.8 milioni di lettori del magazine internazionale Travel + Leasure, rivista di viaggi che viene redatta a New York City, hanno stilato la classifica delle “25 migliori isole da visitare in giro per il mondo nel 2024” (“25 best island to visit around the world 2024”).

È napoletana una delle 25 isole più belle al mondo per i turisti: Ischia si piazza undicesima

In totale, sono stati raccolti più di 700 mila voti su oltre 8.700 strutture tra alberghi, compagnie di crociera e tutto quello che riguarda il comparto del turismo. Ad occupare la prestigiosa, prima posizione nella sezione riservata alle isole sono state le Maldive, seguite dalla vietnamita Phú Quốc e da Bali.

All’undicesima posizione troviamo la nostra Ischia, perla del golfo di Napoli, che si piazza davanti ad isole del calibro di Cuba, Sicilia, Saradegna e Fiji.

I criteri di votazione sono basati su attrazioni naturali, come spiagge e attività, ristoranti, cibo, persone, cordialità. Tutti parametri che si sposano perfettamente con quella che è definita l’Isola verde, e che le hanno consentito di occupare uno dei gradini più alti della classifica. Così Travel + Leisure ha descritto Ischia: “questa pittoresca isola nel Golfo di Napoli ricorda paesaggi lussureggianti, coste frastagliate e terreno vulcanico. È all’incirca alla stessa distanza da Napoli dell’iconica isola di Capri, ma molto meno affollata e molto più conveniente. I viaggiatori possono conoscere l’affascinante passato della regione in siti come il Castello Aragonese e le antiche rovine di Villa Arbusto, e concedersi un po’ di relax in uno dei tanti centri termali dell’isola”.