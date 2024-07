In Campania arriva Arena Village: il parco con negozi, cibo e spettacoli a 50 metri dal mare

Nel cuore di Baia Domizia, a pochi passi dal mare, sorgerà il nuovo Parco Commerciale Arena Village, un progetto presentato dal Comune di Cellole che prenderà vita nel cuore della celebre località balneare del Casertano, dando spazio a negozi, food truck, spettacoli e concerti.

Arena Village: arriva il parco commerciale a Baia Domizia

“Il Comune di Cellole è lieto di annunciare il lancio di un nuovo progetto: un parco commerciale nel cuore di Baia Domizia, Parco Commerciale Arena Village. Un luogo che nasce con l’obiettivo di promuovere le ricchezze locali, favorire l’inclusione e l’aggregazione, e che sarà pervaso da un’atmosfera di serenità” – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale.

Una vera e propria oasi di shopping e svago che ospiterà negozi e boutique offrendo alla clientela la possibilità di degustare svariate prelibatezze delle più rinomate catene culinarie. Il tutto in un’atmosfera di festa tra spettacoli e momenti di intrattenimento musicale.

“L’Arena Village sarà un Parco Commerciale che offrirà spazi dedicati a cibo, drink, bazar, negozi, boutique di prestigio e importanti realtà culinarie locali. Saranno presenti piccoli negozi, casette, stand, in un ambiente che ogni giorno e ogni sera si animerà di festa, musica e sorrisi”.

“Quest’ambizioso progetto di rilancio è stato realizzato grazie al lavoro svolto in stretta collaborazione tra il sindaco di Cellole, dott. Guido Di Leone, l’assessore al Turismo, Giuseppe Ponticelli, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Iovino, contribuendo a rendere Baia Domizia un luogo sempre più accogliente e vivace“.

Il Parco Commerciale, situato a 50 metri dal mare, di fronte l’Arena dei Pini, rappresenta anche una grande opportunità per tutti gli imprenditori, anche del territorio, di dar vita a piccoli negozi, boutique e chioschi nel cuore della località turistica di Baia Domizia.

A disposizione dei commercianti ci sono, infatti, casette di legno colorate per i propri negozi o chioschi oltre a strutture moderne e più grandi per chi desidera aprire una boutique. Anche i Food Truck potranno ritagliarsi il proprio spazio all’interno del parco così come sono disponibili stand per far conoscere il proprio brand o attività.