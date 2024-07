Follia nel Napoletano, travolge con l’auto un bimbo di 12 anni: scappa via senza soccorrerlo

Schianto in viale dell’Indipendenza a Calvizzano, in provincia di Napoli, dove un bambino di 12 anni sarebbe stato investito da una 30enne che, dopo averlo travolto, sarebbe scappata via, senza prestargli soccorso. La vicenda si sarebbe consumata nel pomeriggio di ieri, 19 luglio, intorno alle 16:30.

Calvizzano, investito un bambino di 12 anni

I carabinieri, a seguito dell’incidente, in poco tempo avrebbero identificato la persona alla guida dell’auto: si tratta di una 30enne individuata e denunciata per omissione di soccorso. Dopo aver investito il ragazzino, infatti, non si sarebbe fermata a soccorrerlo ma avrebbe preferito darsi alla fuga.

Il 12enne, intanto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, per fortuna non è in pericolo di vita: è stato dimesso con una prognosi di 35 giorni per la frattura di tibia e perone.

Determinanti per risalire all’identità della conducente le testimonianze dei presenti e i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona. Il veicolo è stato sequestrato mentre la 30enne è stata sottoposta agli accertamenti di rito (test alcol e droga) disposti dalla Procura di Napoli Nord.

Soltanto pochi giorni fa un simile episodio si è verificato a Torre del Greco, ancora in provincia di Napoli, dove un uomo di 76 anni è stato investito e ucciso da un’automobile guidata da una donna di 30 anni. L’incidente si sarebbe verificato all’alba nella zona della rotonda La Salle, a ridosso della tensostruttura che ospita le attività di diverse associazioni sportive locali.