Tragedia a Torre del Greco, 76enne investito e ucciso mentre attraversava la strada

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Torre del Greco nella giornata di oggi. Alle prime luci del mattino, infatti, un uomo di 76 anni è stato investito e ucciso da un’automobile guidata da una donna di 30 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato all’alba nella zona della rotonda La Salle, a ridosso della tensostruttura che ospita le attività di diverse associazioni sportive locali. Intervenuti prontamente sul posto, i sanitari del 118 hanno trasportato all’ospedale del Mare di Napoli la persona investita, deceduta purtroppo poco dopo per arresto cardiocircolatorio. L carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco, giunti sul posto, hanno dato immediatamente il via alle indagini.

La dinamica sembrerebbe essere questa: l’uomo sarebbe stato travolto da una Chevrolet Spark, guidata da una donna di 30 anni, mentre stava attraversando in via Alcide de Gasperi. Il veicolo viaggiava in direzione di viale generale Carlo Alberto dalla Chiesa, quando ha investito mortalmente l’uomo. Le cause sono in corso di accertamento. La salma è stata sequestrata dalle autorità, mentre la donna è stata denunciata per omicidio stradale dai carabinieri.