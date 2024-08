Lo straordinario successo di LaccOnArt: così rinasce il turismo sull’isola di Ischia

Lacco Ameno, Ischia – Tra i successi turistici più significativi della Campania per il 2024 spicca il progetto “LaccOnArt”. Sostenuto finanziariamente dalla Regione Campania, questo progetto mira a promuovere l’immagine del sistema turistico di Ischia, e in particolare di Lacco Ameno, sia a livello nazionale che internazionale.

LaccOnArt: un’iniziativa fortemente voluta

Fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giacomo Pascale e dal Vicesindaco Carla Tufano, l’iniziativa ha avuto un impatto significativo sul comparto turistico dell’isola, rafforzando le politiche di promozione turistico-culturale. L’anima del progetto è stata l’archeologa Mariangela Catuogno, che ha guidato i visitatori alla scoperta dei principali siti di interesse artistico, culturale, architettonico, paesaggistico e archeologico. Le visite sono state facilitate da navette elettriche fornite dalla Regione, garantendo un’esperienza sostenibile e accessibile.

Risposta alla crisi turistica e valorizzazione del territorio

“A seguito della grave crisi del settore turistico dovuta al sisma del 2017, all’emergenza sanitaria da Covid-19 e ai recenti eventi alluvionali del 2022, quest’iniziativa è stata fondamentale per riscoprire e valorizzare le nostre bellezze”, ha dichiarato il Sindaco Giacomo Pascale. “Il nostro obiettivo era rivolgerci a un turismo di qualità e, direi, ci siamo riusciti. Ringrazio il prezioso supporto del Vicesindaco Carla Tufano, dell’archeologa Catuogno, della Regione Campania, dell’Assessore Casucci e della dottoressa Rosanna Romano per l’importante sostegno fornito. Iniziative come questa sono fondamentali per Lacco Ameno e per tutta l’isola”.

Il Vicesindaco Carla Tufano ha sottolineato l’importanza di valorizzare il territorio: “Abbiamo un territorio bellissimo, ricco di bellezze architettoniche, paesaggistiche e culturali che bisogna valorizzare. L’intento è migliorare i servizi rendendo il nostro territorio più accessibile. Abbiamo investito in un progetto green che mette in rete i siti di interesse culturale con le zone periferiche, offrendo un servizio che resta alla nostra comunità nel lungo periodo”.

La riscoperta culturale

La dottoressa Catuogno ha aggiunto: “Il territorio di Lacco Ameno è il primo insediamento greco in Occidente, e la topografia del posto ci ha permesso di creare diversi percorsi, mostrando luoghi che un tempo avevano usi diversi rispetto a quelli attuali. La risposta del pubblico è stata notevole, evidenziando l’importanza di progetti culturali come questo”.

Il progetto “LaccOnArt” ha attraversato l’intero perimetro cittadino, con particolare attenzione al complesso di Villa Arbusto e al Museo Archeologico di Pithecusa, dove sono conservati reperti di incommensurabile valore culturale, tra cui la celebre Coppa di Nestore. Sebbene di durata limitata, il progetto ha lasciato in eredità alla comunità navette elettriche green ed ecosostenibili, accessibili anche agli ospiti diversamente abili.