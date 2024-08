Apre in Campania l’enorme Parco Avventura: tante attrazioni uniche immerse nella natura

Una nuovo parco divertimenti apre in Campania: si tratta del Parco Avventura che aprirà le sue porte per la prima volta ai visitatori a Cesa, nel Casertano. Entro fine agosto i lavori saranno affidati alla ditta scelta per la realizzazione della struttura. A renderlo noto è il sindaco Enzo Guida.

A Cesa apre il Parco Avventura: giochi, sport e natura

Il Parco Avventura sorgerà nell’ex Campo del Parroco di Cesa offrendo a cittadini, visitatori e turisti un’esperienza di divertimento del tutto nuova, all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina. Il tutto in un’oasi naturalistica immersa nel verde che ai giochi affiancherà una pista ciclabile, campi sportivi, spazi all’aperto e auditorium.

“A Cesa nascerà il Parco Avventura. Dove? Nell’ex Campo del Parroco. Quando? Per fine agosto dovrebbero essere affidati i lavori ad una delle poche imprese che realizzano, in modo professionale, queste strutture” – ha spiegato il primo cittadino.

“Che cosa è un Parco Avventura? Il parco in questione, chiamato comunemente anche percorso acrobatico in altezza, è una tipologia di parco divertimenti costituito da diversi percorsi aerei posti a varie altezze da terra che, con l’aiuto di liane, ponti tibetani, cavi (teleferiche), reti e passerelle, permettono di passare da un albero all’altro (o apposita struttura artificiale) in estrema sicurezza”.

“L’architetto Andrea Santacroce, uno dei progettisti, ha ipotizzato un intervento simile a quello che vedete in foto. Oltre al parco giochi, alla pista ciclabile, al campo polivalente, all’auditorium, allo spazio per sport all’aperto, ci sarà tanto verde e alberi. E ci sarà anche una vera rarità, il parco avventura” – ha concluso.

Tante, dunque, le attrazioni per grandi e piccini che potranno trascorrere giornate di puro divertimento all’interno del parco, ritagliandosi momenti di svago, praticando sport e cimentandosi nelle avventurose attività proposte per i più coraggiosi. Al momento non vi sono ancora aggiornamenti sulla possibile data di apertura ma i lavori dureranno sicuramente qualche mese.