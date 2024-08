JYSK apre un nuovo megastore nel Napoletano: sconti al 70% e offerte di lavoro

Venerdì 23 agosto apre a Castellammare di Stabia il nuovo megastore JYSK, il negozio danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo che celebrerà il quarto punto vendita campano con una vendita straordinaria e sconti fino al 70%, dando il via anche ad una ulteriore campagna di assunzioni.

Apre il nuovo megastore JYSK a Castellammare

Qualcuno definisce JYSK come “la risposta danese ad Ikea”, un nuovo colosso di articoli per la casa e non solo, presente ormai in 19 regioni, che punta ad arrivare a quota 100 negozi in Italia entro il 2024. Ad oggi, con l’inaugurazione dello store di via Napoli 135, a Castellammare di Stabia, sale a 4 il numero di punti vendita in Campania, tutti situati nella provincia di Napoli (Afragola, Casoria e Nola).

Per dare il benvenuto ai nuovi clienti che affolleranno il megastore stabiese, immergendosi nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living, è stata organizzata una vendita straordinaria, valida fino al 28 agosto, dalle 9:30 alle 20:30, con sconti fino al 70% su più di 2000 articoli della catena che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. Per tutti coloro che si recheranno in negozio nel giorno dell’apertura è previsto un ulteriore sconto extra del 10%.

Anche il punto vendita JYSK di Castellammare di Stabia è stato progettato secondo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi della catena a livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto.

Per garantire e supportare la crescita futura dei suoi store, JYSK è alla ricerca di nuove risorse da assumere su tutto il territorio nazionale. In Campania, in particolare, sono aperte le posizioni di: Deputy Store Manager, Store Manager, Assistant Store Manager e Sales Assistant. Per candidarsi basta collegarsi all’apposita sezione del sito JYSK, selezionare la posizione di proprio interesse e fornire le informazioni anagrafiche e professionali richieste.