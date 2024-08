Ancora temporali poi cambia tutto, a Napoli arriva il caldo del deserto del Sahara: quando

In questi ultimi giorni l’Italia è alle prese con il passaggio di un ciclone alimentato da correnti instabili, in discesa dal Nord Europa, che sta provocando temporali intensi e un progressivo calo delle temperature anche a Napoli e in Campania ma, stando alle previsioni meteo, il caldo africano non tarderà a prendere nuovamente il sopravvento.

Meteo, dopo i temporali torna il caldo africano a Napoli

Per tutta la giornata di oggi, 19 agosto, sarà ancora in vigore l’avviso di allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania per piogge e temporali improvvisi. I fenomeni temporaleschi, dunque, continueranno ad essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione almeno fino alla mattinata di domani, 20 agosto.

La situazione potrebbe addirittura peggiorare nelle prossime ore con lo spostamento del ciclone che, secondo le stime de Il Meteo, nella giornata di martedì colpirà soprattutto le Regioni del Sud. Si tratta di una vera e propria “rottura dell’estate”, dopo un periodo fatto di continue ondate di calore e afa alle stelle, che, tuttavia, sembra avere i minuti contati.

Già a partire da mercoledì, 21 agosto, la situazione dovrebbe iniziare a stabilizzarsi, allineandosi nuovamente alle temperature estive tipiche del periodo. Sul finire della settimana pare che sarà ancora la rovente bolla africana a prendere il sopravvento.

“Da mercoledì 21 agosto, dopo il passaggio del ciclone, una vasta area di alta pressione di origine subtropicale guadagnerà nuovamente lo spazio perduto” – ha anticipato il meteorologo e fondatore de Il Meteo, Lorenzo Tedici.

“Insomma, riecco il famigerato anticiclone africano, direttamente dal deserto del Sahara, che si espanderà su buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre ad una maggiore stabilità atmosferica con tanto sole, ci aspettiamo pure un deciso aumento delle temperature con punte massime fin verso i 30/35 gradi su Sicilia, Calabria e Puglia” – ha concluso.