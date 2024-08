Mangia un gelato e si sente male, Federica muore a 25 anni: la tragedia in Campania

Si terranno oggi i funerali di Federica Della Monica, la ragazza di Santa Maria Capua Vetere morta a soli 25 anni: si sarebbe sentita male dopo aver mangiato un gelato.

Si sente male dopo il gelato: Federica morta a 25 anni

La giovane era ricoverata dallo scorso venerdì presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove, nella mattinata di ieri, è stato confermato il decesso. Stando alla ricostruzione dei fatti, resa nota da Il Mattino, Federica, che aveva un’allergia alle nocciole, avrebbe accusato un malore dopo aver mangiato un gelato. Resta da capire, dunque, se la ragazza sia stata messa a conoscenza degli ingredienti presenti nel dolce ingerito.

Sarebbe stato il fratello a trovarla esanime sul pavimento della stanza e allertare immediatamente i soccorsi. In ospedale, tuttavia, la ragazza sarebbe arrivata già in coma. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dell’equipe medica, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

La cerimonia funebre si terrà questo pomeriggio alle ore 16:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore (Duomo). Intanto amici, familiari e conoscenti stanno ricordando Federica dedicandole commoventi messaggi sui loro canali social.

“Ciao Federica, zio non ti dimenticherà mai. Sarai l’angelo più bello del paradiso” – scrive un familiare. In un’altra dedica si legge: “Se ne è andata così all’improvviso e senza una ragione. Lei, la giovane dottoressa sempre pronta ad aiutare gli altri, non è riuscita a salvare sé stessa. Riposa in pace Federica, veglia sulla tua famiglia da lassù e dai loro forza”.

“Mi dovevi aspettare come hai promesso. Dovevamo mangiare quella famosa pizza. Sento ancora il tuo ‘ciao amore’. Fede cosa hai combinato? Mi mancherai tesoro. Ti aspetterò nei sogni. Lo so che vieni a trovarmi. Vola amore mio, vola” – è il post di un altra utente.