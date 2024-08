Primark apre un nuovo store in Campania e assume: si cercano commessi, anche over 55

Dopo il megastore di Marcianise, Primark apre un altro punto vendita in Campania che prossimamente accoglierà i clienti all’interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano: al momento non è ancora stata comunicata la data di aperture ma sono già aperte le selezioni per candidarsi alle offerte di lavoro disponibili.

Primark apre ancora in Campania: al Maximall Pontecagnano

L’apertura nel Salernitano rientra nel progetto dell’azienda di inaugurare, con un investimento di oltre 50 milioni di euro, ben 5 nuovi negozi in Italia: oltre Pontecagnano, Primark sarà presente anche a Torino, Livorno, Cosenza e Genova.

Continua, dunque, ad espandersi la celebre catena low-cost di abbigliamento, accessori e articoli per la casa che ben presto si farà strada anche all’interno del Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano. Intanto è già partita la campagna di assunzioni con l’avvio delle candidature.

Per il nuovo punto vendita Primark è alla ricerca innanzitutto di addetti alla vendita che dovranno allestire reparti e scaffali, tenere i camerini ordinati così come il magazzino, supportare i clienti nella fase d’acquisto ed offrire loro un’esperienza veloce ed efficiente in cassa.

Sulla base dell’esperienza maturata dal candidato è previsto un inserimento part-time, con contratto a tempo determinato e un monte ore variabile: part-time 18 ore con disponibilità richiesta prevalentemente nel weekend; part-time 20 ore con disponibilità su turni dal lunedì alla domenica; job on call con disponibilità su turni dal lunedì alla domenica ma per questa tipologia contrattuale occorre avere un’età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni.

Per la nuova apertura si assumono anche Department Manager e Assistant Manager, entrambe le figure inquadrate con contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi basterà collegarsi all’apposita sezione del sito di Primark, selezionare la posizione di proprio interesse e compilare il form con i campi richiesti (informazioni anagrafiche e professionali). Sarà poi cura dei recruiters mettersi in contatto con i profili in linea con i requisiti richiesti.