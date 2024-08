Il ritorno dell’anticiclone africano farà arretrare il fresco vortice temporalesco che ha colpito l’Italia in questi ultimi giorni: stando alle previsioni meteo, nel corso del weekend, si assisterà ad un nuovo picco del caldo, con temperature vicine ai 38 gradi anche a Napoli.

Meteo Napoli, arriva il picco del caldo: quando

Temporali e venti freschi hanno dato il via a quella breve “rottura dell’estate” che ha fatto tirare un sospiro di sollievo soprattutto al Sud, con tanto di fenomeni intensi e allerte meteo prorogate. Eppure, il passaggio delle masse d’aria calda provenienti dal Sahara, e che si stanno spingendo sempre più verso il Mediterraneo, si sta facendo già sentire e ben presto farà schizzare nuovamente i termometri dando spazio ad una nuova ondata di caldo e afa.

“E’ confermata la rimonta dell’anticiclone africano su tutto il Paese. Il tempo sarà soleggiato e caldo ovunque, salvo qualche minima insidia. Qualche perturbazione lambirà le nostre Alpi favorendo un aumento dell’instabilità al Nord Italia. Tolte queste minime insidie, avremo l’estate ovunque con caldo in aumento e sole prevalente” – ha spiegato il meteorologo e fondatore de Il Meteo Antonio Sanò.

“Sabato 24 agosto sarà la giornata più stabile, anche se avremo ancora rovesci di calore in montagna, in Sicilia e in parziale sconfinamento dall’Appennino verso le pedemontane adriatiche del Centro. Si tratterà di qualche rovescio in mezzo a tanto sole ed afa. Al mare staremo bene ovunque” – ha continuato.

“Per quanto riguarda le temperature massime del weekend, Siracusa con 37 gradi vincerà questa speciale classifica, seguita da Agrigento, Benevento, Carbonia, Catania, Oristano, Taranto e Terni con 36 gradi. Per quanto riguarda le altre città, più piccole, troveremo il termometro a 38 gradi in Sardegna e Sicilia con picchi molto alti non esclusi anche in alcune zone della Campania e dell’Abruzzo”.

Un weekend africano, dunque, con pochi rovesci sui rilievi e picchi fino a 38 gradi anche in Campania. Il caldo tipicamente estivo di queste ultime settimane di agosto dovrebbe estendersi almeno fino agli inizi del mese di settembre. Qualche temporale, tuttavia, è previsto anche per la prossima settimana a Napoli. Vista la distanza temporale, dunque, si attendono ulteriori aggiornamenti.