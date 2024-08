Le meraviglie di Ischia in TV, il conduttore: “Uno dei luoghi più incantevoli al mondo”

Il Golfo di Napoli torna ancora una volta protagonista in TV con una nuova puntata di Vista Mare dedicata ad Ischia che andrà in onda domenica 25 agosto, alle 9:40, su Rai 1.

Vista Mare: in TV la puntata dedicata a Ischia

La penultima puntata stagionale del programma condotto da Federico Quaranta, incentrato sulle bellezze della nostra terra, si conclude proprio in Campania, con un viaggio alla scoperta della storia e delle meraviglie dell’isola di Ischia.

Al centro il racconto della resilienza della popolazione di Casamicciola, protagonista di una vita che non si è mai fermata, ma anche monumenti particolari come le terme più antiche dell’isola, ed ancora lo sport e l’arte dei fischivendoli insieme a Diletta Acanfora. Vista Mare è un programma prodotto da Gennaro Coppola e Ginamarco Ravo, scritto da Gianluca Imparato, Federico Quaranta, Gennaro Coppola, Francesco Maria Sciorio e Rosa Alvino.

“L’isola verde è uno dei luoghi più incantevoli al mondo ed ancora oggi preserva tradizioni e valori del mare davvero unici in Italia. Mi ha molto stupito la vita di Casamicciola, una zona che ha dovuto subire diversi colpi dalla natura, ma che ha sempre saputo ripartire creando nuova bellezza. Insomma, sarà un’altra tappa davvero speciale perché come Ischia ci sono davvero pochi luoghi al mondo” – ha raccontato Quaranta.

Del resto, l’isola napoletana continua ad attestarsi tra le mete predilette del turismo internazionale, entrando a far parte anche quest’anno della classifica delle 25 migliori isole da visitare in giro per il mondo stilata da Travel+Leisure, il noto magazine mondiale di viaggi redatto a New York.

Una grande attrattiva, dunque, che tenderà addirittura ad aumentare con la realizzazione del nuovo porto che, attraverso un progetto di restyling e messa in sicurezza della riva destra, che regalerà a cittadini e turisti anche una nuova passeggiata mozzafiato fino alla spiaggia di San Pietro. I lavori dovrebbero essere completati entro il 2025 segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del porto ischitano.