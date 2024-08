FOTO/Il nuovo porto di Ischia avrà una spettacolare passeggiata sul mare: come sarà

Il porto borbonico di Ischia, che quest’anno celebra il suo 170esimo anniversario, cambia volto dando il via ad un progetto di restyling e messa in sicurezza della riva destra del porto che regalerà a cittadini e turisti anche una nuova passeggiata mozzafiato fino alla spiaggia di San Pietro.

Nuovo porto di Ischia: avrà una passeggiata mozzafiato

Il progetto prevede quattro aree di intervento. Innanzitutto sarà garantita la costruzione di una passeggiata che collegherà la Riva Destra del porto con la spiaggia di San Pietro, attraverso la scogliera di punta San Pietro. In secondo luogo sarà avviato un restylung della Riva Destra, risolvendo il problema degli allagamenti che per anni hanno provocato disagi agli esercizi commerciali e ristoranti della zona soprattutto nei mesi invernali.

Si agirà, poi, sul recupero dell’area del cantiere Argita e saranno risolte le criticità della banchina Agostino Lauro, migliorando l’operatività dei traghetti. Il progetto del Comune di Ischia, firmato dall’architetto Consiglia Baldino e dall’ingegnere Francesco Fermo, sarà realizzato dallaDivisione Building di Piloda Group, sotto la guida dei fratelli Di Palo, in collaborazione con l’architetto Carla Mattera.

I lavori dovrebbero essere completati entro il 2025 segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del porto ischitano, confermandolo come un punto di riferimento non solo per i suoi 170 anni di storia ma anche per la sua visione rivolta al futuro.

“Questa riqualificazione rappresenta un intervento fondamentale per la nostra comunità. Stiamo ridando nuova vita a un’area centrale della nostra città, migliorandone la fruibilità e l’attrattiva, non solo per i turisti, ma anche per i residenti. Questo intervento risolve il problema dell’acqua alta sulla riva destra, un’area di grande rilevanza turistica e crea anche una passeggiata di collegamento tra San Pietro e via Francesco Buonocore, a disposizione di turisti e residenti. Secondo il cronoprogramma, speriamo di vedere le prime passeggiate già dalla prossima primavera-estate“ – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Ferrandino.