Musei gratis, è record nel Napoletano: Pompei il sito più visitato d’Italia, batte il Colosseo

Anche la Domenica al Museo di settembre si è rivelata un successo per la Campania che si colloca ancora una volta tra le regioni dall’affluenza più significativa con presenze record registrate soprattutto in provincia di Napoli: in particolare, gli Scavi di Pompei si sono posizionati nuovamente in cima alla classifica dei musei più visitati d’Italia.

Domenica al Museo: Pompei è il sito più visitato d’Italia

Si è tenuta ieri, 1 settembre 2024, l’iniziativa lanciata dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici di proprietà statale ogni prima domenica del mese. Anche stavolta sono stati migliaia i visitatori che hanno letteralmente preso d’assalto le meraviglie storiche e architettoniche dell’intero paese.

Regina indiscussa di questo nuovo appuntamento culturale è stata sicuramente la Campania con Pompei che ha collezionato oltre 18 mila visite, il più alto numero registrato a livello nazionale stando ai dati degli ingressi diffusi dal Ministero della Cultura.

Ad incantare i visitatori anche altre perle della Campania come la Reggia di Caserta, che si posiziona al quarto posto tra i siti più visitati, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Palazzo Reale di Napoli e il Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento.

Domenica al museo 1 settembre: i dati

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 18.356 ;

; Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres 14.759;

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 14.576;

Reggia di Caserta 10.584 ;

; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 8.670;

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 8.342;

Galleria dell’Accademia di Firenze 7.080;

Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 5.875;

Villae – Villa d’Este 5.016;

Musei Reali di Torino 4.419;

Castel Sant’Angelo 4.405;

Museo archeologico nazionale di Napoli 3.600;

Palazzo Reale di Napoli 2.907;

Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 2.835;

Pinacoteca di Brera 2.819;

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.569;

Villae – Villa Adriana 2.468;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 2.373;

Museo storico del Castello di Miramare 2.331;

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 2.318;

Galleria nazionale dell’Umbria 2.301;

Terme di Caracalla 2.157;

Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.087;

Galleria Borghese 1.930;

Parco archeologico di Ercolano 1.837;

Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.820;

Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.755;

Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione 1.750;

Cenacolo Vinciano 1.720;

Galleria nazionale delle Marche 1.647;

Castello Scaligero di Sirmione 1.620;

Castel del Monte 1.579;

Palazzo Ducale di Mantova 1.497;

Parco archeologico di Ostia antica – Area archeologica di Ostia antica 1.465;

Certosa di San Martino 1.419 ;

; Castello svevo di Bari 1.348;

Museo e Real Bosco di Capodimonte – Museo di Capodimonte 1.322;

Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.151;

Grotta Azzurra 1.140;

Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 1.074;

Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 1.044;

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 977;

Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia 950;

Museo Nazionale d’Abruzzo 945;

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 928;

Complesso monumentale della Pilotta 898;

Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 881;

Musei nazionali di Cagliari 841;

Parco Archeologico Nazionale dei Massi di Cemmo 800;

Palazzo Farnese di Caprarola 795;

Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele 720;

Museo archeologico nazionale di Taranto 709;

Museo delle Civiltà 683;

Museo di Palazzo Grimani 611;

Galleria Spada 510;

Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 485;

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini 481;

Castello di Torrechiara 462;

Pinacoteca Nazionale di Bologna 439;

Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 392;

Museo archeologico nazionale di Ravenna 352;

Museo archeologico nazionale di Firenze 344;

Basilica di Sant’Apollinare in Classe 341;

Musei nazionali di Genova – Palazzo Spinola di Genova 340;

Museo d’Arte Orientale Venezia 330;

Castello Svevo di Trani 327;

Certosa di San Giacomo 309.

A questi dati si aggiungono i 9.348 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 7.859 visitatori delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.