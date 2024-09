Fanno una grigliata e la bambina di 6 mesi si sente male: al Santobono per intossicazione

Trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli una bambina di sei mesi, residente a Montaguto, in provincia di Avellino, che si sarebbe sentita male per delle esalazioni provocate dal barbecue utilizzato per la grigliata.

Bambina intossicata dal barbecue al Santobono di Napoli

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la piccola, figlia di una coppia di nazionalità marocchina inserita nel progetto di accoglienza del Ministero dell’Interno, sarebbe finita in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente causata dal fumo inalato proveniente dal barbecue.

Nella notte, la bimba è stata accompagnata all’ospedale di Ariano Irpino dove i sanitari del reparto di pediatria hanno organizzato il trasferimento in eliambulanza presso il polo pediatrico napoletano. La bimba è rimasta sotto osservazione al Santobono fino al mattino ma, per fortuna, la prognosi è stata sciolta positivamente: si sta riprendendo e non è in pericolo di vita. Solo un grande spavento, dunque, per i familiari della piccola che potranno presto riportarla a casa.

Un episodio che deve far riflettere ancor di più sulla massima prudenza necessaria nell’utilizzo di tali strumenti, visti i ripetuti e anche fatali incidenti che continuano a verificarsi durante le grigliate. Soltanto pochi mesi fa una donna di 41 anni era rimasta ferita dalle fiamme propagate dal barbecue posizionato sul balcone della sua abitazione situata in via Manzoni, a San Giorgio a Cremano: per le gravi ustioni riportate, dopo pochi giorni, la signora è deceduta.