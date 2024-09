Esperti internazionali a Napoli per il Congresso della Federazione di Medicina Geriatrica

Dall’11 al 13 settembre 2024 si terrà a Napoli, presso il prestigioso Grand Hotel Capodimonte, il XVII Congresso Nazionale della Federazione Italiana di Medicina Geriatrica (FIMeG). Un evento di rilievo che darà il via a tre giornate di confronto e aggiornamento multidisciplinare per i geriatri italiani, appartenenti a tutte le categorie professionali: universitari, ospedalieri e territoriali.

Il Congresso, giunto alla sua diciassettesima edizione, si focalizzerà sull’evoluzione della geriatria – la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e delle terapie delle malattie tipiche dell’età senile – come disciplina essenziale per migliorare la qualità della vita degli anziani.

Il dibattito sarà incentrato in particolar modo sull’innovazione tecnologica, con riferimento in particolare all’Intelligenza Artificiale (IA), e sul suo confronto con la clinica tradizionale. L’uso delle nuove tecnologie, infatti, sta rivoluzionando il campo della medicina geriatrica ma rimane comunque cruciale mantenere un equilibrio tra innovazione tecnologica e umanizzazione delle cure, assicurando sempre il rispetto dell’etica professionale e valorizzando l’esperienza e la saggezza umana.

Durante il Congresso, esperti nazionali e internazionali esploreranno come la tecnologia possa essere integrata alla pratica clinica senza sacrificare l’attenzione alla persona e all’individualità del paziente anziano. Il programma prevede 12 letture magistrali, 12 sessioni tematiche e una prova pratica di diagnosi comparativa tra intelligenza artificiale e clinica tradizionale.

I partecipanti avranno l’opportunità di discutere le problematiche più rilevanti legate alla prevenzione, terapia e riabilitazione dell’anziano in diverse aree cliniche, tra cui cardiologia, neurologia, pneumologia, e gastroenterologia. Un momento saliente sarà la sessione dedicata alla presentazione di comunicazioni orali selezionate tra i lavori di ricerca, con l’assegnazione di un premio per la migliore relazione, volto a incentivare la ricerca e a stimolare i giovani medici ad approfondire le tematiche innovative del settore.

Il Congresso Nazionale FIMeG continua a essere un punto di riferimento per la comunità geriatrica italiana, offrendo una piattaforma per lo scambio di conoscenze e per la condivisione delle più recenti scoperte scientifiche. Quest’anno, l’integrazione tra intelligenza artificiale e competenza umana promette di arricchire ulteriormente il dibattito e di indicare nuove strade per migliorare l’assistenza agli anziani.