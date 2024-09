Al Museo di Pietrarsa va in scena “Poche storie (ma buone)” con Gea Martire

Domenica 15 settembre, alle ore 20:30, Gea Martire e Lello Ferraro portano in scena Poche Storie (ma buone) al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale Binario Rosa, un calendario di eventi imperdibili tutti a tema femminile.

Spettacolo al Museo di Pietrarsa

Nell’area dell’Anfiteatro esterno, con Capri e Ischia sullo sfondo, sarà la celebre attrice Gea Martire a coinvolgere il pubblico in un reading intenso ed emozionante, che unisce racconti e musica travolgente in un viaggio tra tradizione e ironia, con voce e chitarra del maestro Lello Ferraro.

Un’ora di pura magia narrativa da non perdere in una delle location storiche più belle in assoluto. Al termine della performance, i visitatori potranno decidere di proseguire la serata aggiungendo all’esperienza un aperitivo alle Terrazze Pietrarsa, godendo di un panorama mozzafiato sul Golfo di Napoli e gustando ottimi cocktail.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione. Il costo del biglietto , che include spettacolo e ingresso al museo, è di 16 euro. Per ulteriori informazioni e per prenotarsi è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: 379 2377322 – info@mens-lab.it. Sarà possibile arrivare al Museo a partire dalle ore 19:30, orario di apertura della biglietteria dell’evento.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Poche storie (ma buone);

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, via Pietrarsa, Napoli-Portici;

Quando: domenica 15 settembre alle ore 20:30;

Prezzo: biglietti a 16 euro comprensivi di spettacolo e ingresso al museo;

Per info e prenotazioni contattare al numero 379 2377322 o inviare una mail all’indirizzo info@mens-lab.it.