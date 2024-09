VIDEO/ Bomba d’acqua a Torre del Greco: strade allagate, auto trascinate dalla pioggia

Un violento temporale ha colpito la provincia di Napoli nella serata di ieri, provocando non pochi disagi soprattutto a Torre del Greco tra strade allagate e automobili trascinate dalla forza dell’acqua. Una situazione di maltempo che sta interessando l’intera Campania e che proseguirà nelle prossime ore.

Maltempo, forte temporale a Napoli e Torre del Greco

Una forte bomba d’acqua, a partire dalle 21 circa, si è abbattuta sul Napoletano, con piogge intense e raffiche di vento che hanno caratterizzato l’intera nottata. A Torre del Greco diverse strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua rendendo quasi impossibile il passaggio anche in automobile. In alcune strade, infatti, le vetture in sosta sono state trascinate per qualche metro dall’acqua piovana.

Il maltempo ha interessato anche altre zone della provincia di Napoli e, più in generale, l’intera Campania. Anche in provincia di Salerno, ad esempio, le precipitazioni si sono rivelate anche abbastanza violente. Del resto la Protezione Civile regionale aveva già diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, che sarà in vigore fino alle ore 18:00 di oggi, venerdì 13 settembre.

L’avviso di Allerta Meteo

L’allerta meteo interesserà tutto il territorio regionale fino alle ore 18:00 di oggi, 13 settembre. Si prevedono precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con fenomeni che potrebbero rivelarsi anche intensi. Oltre alla criticità idrogeologica, l’avviso riguarda anche “venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche” e conseguente mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle piogge e dei temporali si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane anche in considerazione della saturazione dei suoli e degli incendi o di condizioni di fragilità idrogeologica dei terreni.