Sciopero dei trasporti, si ferma ancora la Vesuviana: disagi per 24 ore. Le corse garantite

Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli previsto per la giornata di venerdì 20 settembre 2024: l’EAV ha annunciato possibili disagi per i passeggeri della circumvesuviana rendendo note le corse garantite.

Circumvesuviana EAV, sciopero trasporti a Napoli il 20 settembre

L’azione di sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale USB come adesione allo sciopero nazionale e a quello aziendale, entrambi per la durata di 24 ore, aventi le seguenti motivazioni:

Sciopero nazionale : sicurezza dei lavoratori e del servizio; libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia; incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili;

: sicurezza dei lavoratori e del servizio; libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, senza il rispetto delle fasce di garanzia; incremento delle retribuzioni di almeno 300 euro mensili; Sciopero aziendale: organizzazione del lavoro Control Room.

Durante l’ultima proclamazione di sciopero da parte della stessa organizzazione sindacale, avvenuta in concomitanza con un altro sciopero di 24 ore, la percentuale di adesione è stata dell’11%. Sul sito ufficiale dell’EAV sono riportate le ultime e le prime partenze garantite, in relazione alle diverse fasce, per linee vesuviane, linee flegree, linee suburbane, linea metropolitana Piscinola-Aversa, funivia del Faito, servizio autolinee.

Sciopero EAV, Circumvesuviana: le corse garantite

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle ore 6:18 alle ore 08:02

da Napoli per

Sorrento 06:52

Sarno 06:22

Baiano 06:31

Poggiomarino 06:26

Torre Annunziata 06:26 (treno 4065 per Poggiomarino)

per Napoli da

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:19

Poggiomarino 06:30

Torre Annunziata 06:45

Ultime partenze garantite prima dello sciopero – fascia operatività servizio dalle 6.18 alle 8.02

da Napoli per

Sorrento 07:28

Sarno 07:34

Baiano 07:43

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

per Napoli da

Sorrento 07:38

Sarno 07:50

da Baiano per S.Giorgio 07:39

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 07:57

Prime partenze garantite dopo lo sciopero – fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento 13:28

Sarno 13:34

da S.Giorgio per Baiano 13:30

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:38 (treno 4137 per Poggiomarino)

per Napoli da

Sorrento 13:38

Sarno 14:26

da Baiano per S.Giorgio 13:39

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

Ultime partenze garantite prima dello sciopero

da Napoli per

Sorrento 17:04

Sarno 17:10

da S.Giorgio per Baiano 17:06

Poggiomarino 16:38

Torre Annunziata 17:13

per Napoli da

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

da Baiano per S.Giorgio 17:15

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 17:44 (treno 4172 proveniente da Poggiomarino).