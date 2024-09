Napoli, agguato a Ponticelli: ferito gravemente un uomo di 31 anni

Agguato nel primo pomeriggio di oggi, ferito gravemente un 31enne. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, i poliziotti del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di un uomo ferito gravemente da colpi d’arma da fuoco all’addome e agli arti inferiori.

Sparatoria a Ponticelli: colpi d’arma da fuoco contro un 31enne. È ricoverato in codice rosso

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 31enne – di cui non sono state ancora rese note le generalità – sarebbe stato colpito nel primo pomeriggio di oggi in via Vera Lombardi, quartiere Ponticelli. Giunto in ospedale in codice rosso, il 31enne è ricoverato in gravi condizioni. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile di Napoli.