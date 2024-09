Saviano, chi sono le vittime del crollo: morti fratello e sorella di 4 e 6 anni, mamma e nonna

Sale a 4 il bilancio dei morti dell’esplosione avvenuta a Saviano, a seguito dello scoppio di una bombola di gas, causando il crollo di una palazzina a due piani: a perdere la vita due bambini, fratello e sorella, la loro mamma ed anche la nonna.

Crollo Saviano, i morti: bambini, mamma e nonna

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri quando l’abitazione sarebbe letteralmente crollata. Secondo le prime ricostruzioni la perdita di gas sarebbe avvenuta al secondo piano dello stabile, all’interno dell’appartamento della nonna dei due piccoli. Coinvolta anche l’abitazione di sotto, al primo piano, con la famiglia composta da mamma, papà e tre bambini.

Oltre alla nonna, ultima estratta dalle macerie senza vita, hanno perso la vita la bambina di 6 anni, il bambino di 4 anni e la loro mamma. Sono sopravvissuti allo schianto, preceduto da un fortissimo boato, soltanto il papà e l’altro figlio più piccolo, di soli 2 anni. L’uomo risulta in gravi condizioni mentre il bimbo non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, individuando eventuali responsabilità. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità, affranta per la tragedia di una famiglia ormai completamente distrutta. In tanti hanno voluto ricordare i bimbi e la loro mamma attraverso i social, diffondendo messaggi pieni di dolore.

“Un dolore troppo grande per essere descritto, guardate fino a ieri che sorrisi ci avete regalato. A ridere, giocare, divertirvi nella nostra ludoteca. Proprio tu, mamma Enza, hai detto che sabato volevi portare anche il piccolino ma il destino ha scelto un cammino che non possiamo comprendere. ‘Lella te li posso portare anche se non ho prenotato?’, quanto mi mancherà quella telefonata improvvisa” – si legge sulla pagina della struttura Lellanimation Park.

“A nome di tutto il team vogliamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro profondo dolore. Con affetto e profonda commozione rimarrete per sempre nei nostri cuori. Giocate con gli angeli amori belli. Vi amiamo”.