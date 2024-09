Forza Peppe Di Napoli, oggi sarà operato: cos’è il linfoma, il tumore che lo ha colpito

Peppe Di Napoli, il noto titolare della Pescheria di Napoli nonché volto noto dei social ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, oggi sarà sottoposto ad un delicato intervento: è stato lui stesso ad annunciarlo, tramite un post, dopo aver comunicato di essere affetto da un particolare tipo di tumore, il linfoma.

Intervento per Peppe Di Napoli: il tumore che lo ha colpito

“Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato. Domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare” – ha scritto in un post diffuso nella mattinata di ieri.

Come annunciato da lui stesso, dunque, proprio in queste ore il pescivendolo star dei social potrebbe trovarsi in sala operatoria ma prima di scomparire per un po’ dai suoi canali ci ha tenuto a spiegare la situazione ai suoi followers: “Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro. Temevo nel dirvi una cosa del genere ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipi nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso”.

“Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo abbattere per così poco? Dai che ho una mare di novità da dirvi. Inoltre ringrazio infinitamente il dottor Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità. Vi voglio bene” – ha concluso.

Cos’è un linfoma: il tumore di Peppe Di Napoli

I linfomi sono tumori che interessano un tipo specifico di globuli bianchi, ovvero i linfociti, e possono svilupparsi dai linfociti B, dai linfociti T o dalle cellule NK (molto rari), le cellule del sistema immunitario preposte alla difesa delle infezioni.

I linfomi sono simili ad altri tipi di tumori del sangue, che interessano in particolare i globuli bianchi, come leucemie e mieloma. Le cause non sono ancora del tutto chiare, tuttavia è noto che i linfomi si sviluppino a causa di una serie di mutazioni genetiche dei linfociti che iniziano a crescere ed accumularsi in modo incontrollato.

Il ciclo vitale dei linfociti prevede che le cellule più vecchie muoiano e vengano rimpiazzate da cellule più giovani mentre nel caso di un linfoma i linfociti non muoiono, continuano a crescere e replicarsi, accumulandosi negli organi del sistema linfatico.

Il linfoma spesso è asintomatico e, quando compaiono, i sintomi sono simili a quelle delle leucemie. Uno dei più evidenti potrebbe essere l’ingrossamento non dolente dei linfonodi di collo, ascelle, inguine.