Da Sanremo a Napoli per il sì: sposa sceglie San Giorgio per la magica notte del matrimonio

Una coppia che giunge al coronamento del proprio sogno d’amore legandosi per sempre alla città di Napoli e in particolare a San Giorgio a Cremano: è la storia di una sposa, raccontata dal sindaco Giorgio Zinno, che ha scelto di trascorrere la memorabile notte prima del sì proprio nella città di Massimo Troisi.

Da Sanremo a Napoli per il matrimonio: sposa sceglie San Giorgio

“Cari concittadini, non capita tutti i giorni che una sposa di Sanremo scelga San Giorgio a Cremano per trascorrere la notte precedente alle nozze. Lo ha fatto Desirè Pinna, una giovane mamma ligure che il 21 settembre ha sposato l’uomo con cui convive da 7 anni, Ciro Grazioli, sangiorgese ma residente ormai a Sanremo da molti anni” – ha spiegato il primo cittadino di San Giorgio sui suoi canali social.

“La struttura scelta è il B&B Vesuvium Garden, in via Farina, che gli sposi hanno selezionato dopo una accurata ricerca online, soprattutto leggendo le recensioni degli ospiti. Il matrimonio è stato celebrato in un altro comune della provincia di Napoli. Nonostante questo, Desirè ha scelto una struttura della nostra città per l’accoglienza e l’ospitalità, nonché per l’entusiasmo dei proprietari del B&B che si sono messi a disposizione al fine di rendere perfetto il suo soggiorno e le fasi preparatorie del matrimonio. E così è stato”.

“Per questo ho incontrato la sposa poco prima del suo matrimonio, non solo per farle gli auguri ma anche per complimentarmi con Marco, il proprietario del B&B, in quanto siamo orgogliosi di avere sul territorio strutture ricettive così accoglienti. Ne sono tante in città ormai e quasi sempre piene per la loro bellezza e professionalità”.

Ciro e Desirè si sono conosciuti a Sanremo, dove lo sposo si è trasferito anni fa da San Giorgio a Cremano e dove attualmente svolge il suo lavoro di sottufficiale della Guardia Costiera. Hanno due bambini di 10 e 4 anni ed hanno voluto celebrare il loro giorno più bello in terra partenopea, confermando il loro eterno legame con Napoli e San Giorgio a Cremano.