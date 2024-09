VIDEO INEDITO/ Cosa è successo tra le tifoserie di Napoli e Palermo all’intervallo

La sfida andata in scena ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra Calcio Napoli e Palermo, ha vissuto attimi di tensione sugli spalti tra il primo ed il secondo tempo, coinciso con l’ingresso nell’impianto dei supporters rosanero.

Il video inedito del lancio di fumogeni tra tifosi di Napoli e Palermo

Come testimoniato dalle immagini che riportiamo, a firma di Gianfranco Carrozza Reporter, nel momento in cui i tifosi siciliani hanno iniziato ad occupare le gradinate del settore ospiti, è iniziato uno scambio di cori ostili tra le due fazioni, sfociato in un fitto lancio di fumogeni.

Come è noto, i supporters partenopei hanno un gemellaggio in atto con quelli del Catania, rivali storici dei palermitani, che a loro volta sono legati da un’amicizia con i tifosi della Roma.

Inutile dire che anche questo ha portato ad un’antipatia reciproca, sfociata uno scontro a distanza che ha portato l’arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo. Lo speaker del Napoli, Decibel Bellini, ha provato a riportare la calma con una serie di annunci. Dopo circa dieci minuti, la gara è riuscita poi a ripartire senza problemi.