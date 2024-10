Torre del Greco, si cercano istruttori di vigilanza a tempo pieno e indeterminato: i requisiti

Diramato un avviso pubblico per la copertura di 19 posti di istruttori di vigilanza a Torre del Greco riservato a coloro che intendono prendere servizio, tramite trasferimento, nel territorio comunale della città corallina.

Torre del Greco, si cercano istruttori di vigilanza: l’avviso

Si tratta di un avviso di selezione di mobilità volontaria esterna per gli istruttori di vigilanza-area degli istruttori (ex categoria C) diramato dalla dirigente del settore risorse umane, Luisa Sorrentino, e che fa seguito alla delibera di giunta con la quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato il piano integrato delle attività e organizzazione, che prevede tra l’altro anche la copertura di personale a tempo pieno e indeterminato di 19 istruttori.

Possono presentare domanda tutti gli interessati al trasferimento presso il Comune di Torre del Greco che siano in possesso dei seguenti requisiti:

avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno in una delle amministrazioni pubbliche;

essere inquadrati nell’area corrispondente del comparto delle funzioni locali e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quelli oggetto della procedura;

essere in possesso del nulla osta dell’amministrazione di provenienza al trasferimento per mobilità volontaria o dell’attestazione del proprio ente che tale nulla osta non è necessario, da autocertificare compilando l’apposita sezione nel format di domanda.

Nell’avviso, pubblicato nella sezione Urp Informa del sito del Comune, si sottolinea che “la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA, mediante la compilazione del format di candidatura, disponibile all’indirizzo https://www.inpa.gov.it”.

“La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva a partire dal giorno della pubblicazione sul sito InPa e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. La registrazione al portale InPA, la compilazione e l’invio online della domanda dovranno pertanto essere completati perentoriamente nel citato termine. La compilazione on-line della domanda può essere effettuata tutti i giorni ed in qualsiasi ora nel periodo indicato”.

La candidatura può essere inviata previa registrazione al portale InPA, obbligatoria e gratuita, tramite Spid, carta d’identità elettronica, Cns o eIdas. Tutte le restanti informazioni presenti nell’avviso pubblico.