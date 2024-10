Napoli, picchiata e minacciata di revenge porn da quando è minorenne: fermato 23enne

Siamo a Napoli, nel quartiere Vicaria e i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto intervengono in un appartamento di via Raffaele Carlascosa. In casa un 23enne, una vecchia conoscenza visto che è sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio.

La segnalazione arrivata al 112, però, non parla di droga. I militari trovano nell’appartamento, oltre che l’uomo, anche la compagna. La donna ha da poco compiuto 18 anni ed è stata appena aggredita.

L’uomo viene bloccato e, mentre il personale del 118 cura le ferite della donna, i carabinieri ricostruiscono diversi episodi di violenza mai denunciati. Non solo offese, vessazioni, atti persecutori e botte ma anche un caso di revenge porn. Il 23enne, infatti, aveva intimorito la donna – quando era ancora minorenne – minacciandola di pubblicare sui social e di diffondere nel web delle sue foto intime qualora l’avesse lasciato.

L’incubo per la vittima è finito e ora potrà riprendere in mano la propria vita mentre il 23enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di lesioni, atti persecutori e revenge porn.