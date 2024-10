Arriva l’Ottobrata, sembrerà di nuovo estate: caldo e oltre 27 gradi a Napoli. Da quando

Dopo un mese di settembre piuttosto anomalo, stando alle previsioni meteo, è in arrivo la cosiddetta Ottobrata con un ritorno di un clima più caldo e soleggiato anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, arriva l’Ottobrata

Nelle prossime ore, secondo le stime de Il Meteo, l’Italia sarà divisa in due: se il Nord continuerà ad essere colpito da un fronte perturbato, Sud e parte del Centro saranno invasi sempre più da correnti calde di Scirocco. Le Regioni meridionali, dunque, si preparano a vivere giornate quasi dal sapore estivo.

Un primo miglioramento si verificherà già nella giornata di martedì 8 ottobre, con temperature in aumento soprattutto tra mercoledì 9 e giovedì 10. Le giornate soleggiate saranno accompagnate da un progressivo rialzo delle temperature con i termometri che potranno addirittura superare i 30 gradi in Sicilia e Sardegna e valori che si attesteranno sui 25/27 gradi in città come Napoli, Firenze e Roma.

Tra venerdì 11 e sabato 12, l’avanzata di un promontorio anticiclonico africano regalerà un fine settimana primaverile in tutta Italia. Si realizzerà, così, la celebre Ottobrata, il fenomeno meteorologico che indica un periodo (tipico del mese di ottobre) durante il quale l’alta pressione domina per diversi giorni determinando condizioni di stabilità atmosferica, assenza di precipitazioni e clima gradevole, più estivo che autunnale.

Sembra ormai lontana, dunque, quella parentesi instabile che nelle scorse settimane aveva spinto la Protezione Civile della Regione Campania a diramare diversi avvisi di allerta meteo. L’Ottobrata dovrebbe prolungarsi fino al weekend mentre la settimana successiva potrebbe dare spazio nuovamente ad impulsi temporaleschi. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.