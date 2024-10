Tragedia nel Napoletano, Luciano si schianta con la moto e muore sul colpo: aveva 19 anni

Si chiamava Luciano Corcione, il ragazzo morto a 19 anni a seguito di un violento incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Vittorio Veneto a Nola, in provincia di Napoli. Il giovane era a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe schiantato frontalmente contro un’auto.

Incidente a Nola, morto un ragazzo: Luciano aveva 19 anni

Residente ad Ottaviano, Luciano aveva ricevuto in regalo dai suoi genitori quella moto proprio pochi giorni prima della tragedia. Un sogno avverato per il giovane che, tuttavia, proprio a bordo di quella moto ha perso la vita. Al momento non è ancora stata confermata la dinamica della vicenda ma non si esclude che lo scontro sia avvenuto per un tentativo di sorpasso.

Per il 19enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della vettura è stato accompagnato in ospedale ma non presenta né ferite né gravi lesioni. L’uomo sarà sottoposto agli esami tossicologici di rito. Intanto sui social in molti hanno voluto ricordare Luciano, mostrando vicinanza e affetto ai suoi familiari.

“Che brutta notizia, ti ho visto crescere, eri piccolo, poi le nostre strade si sono divise ma seguo con molto piacere tutti voi ragazzi sui social. Quei ragazzi che mi facevano divertire al campo estivo, tutti uniti. Ora vedo la loro sofferenza, la tua foto è ovunque e stento ancora a crederci. Veglia sulla tua famiglia e su tutti quei ragazzi che tanto ti amano” – si legge in un post.

“Addio Luciano, la nostra comunità oggi ha perso un giovane di appena 19 anni in un modo crudele. Il destino è atroce, non ci sono parole. Andarsene via a questa età non è concepibile. Riposa in pace” – si legge in un altro messaggio.