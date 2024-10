Ritrovata nella notte l’auto di Politano, sorpresa all’interno dopo l’appello social

È stata ritrovata questa notte l’auto di Matteo Politano. Il calciatore del Napoli, che ieri aveva anche lanciato un appello via social, era stato derubato della vettura (una Smart) ventiquattro ore prima mentre si trovava a cena in un ristorante di Posillipo.

Secondo l’esclusiva riportata dai colleghi di CalcioNapoli24, il veicolo è stato rinvenuto da una volante del commissariato Poggioreale-Ponticelli a Casoria, nell’aerea parcheggio del complesso Seven-store.

Sul posto sono poi giunti anche Mario Giuffredi, agente dell’attaccante azzurro, ed alcuni componenti della sua agenzia Marat. Con grande sorpresa, all’interno dell’abitacolo sono state ritrovate le carte di credito e i bancomat. I ladri hanno però tenuto il denaro contante ed il portafogli, che Politano aveva richiesto pubblicamente di fargli ritrovare in quanto “regalato da una persona molto cara che ora non c’è più”.

Questo il post integrale pubblicato dal giocatore: “L’accaduto di ieri sera è veramente rammaricante, ma purtroppo non è un problema solo di Napoli. La cosa ancor più triste per me però, è che dentro la macchina c’era il mio portafogli regalato da una persona a me molto cara che ora non c’è più.. per questo ne sarei davvero grato se potessi riaverlo”.