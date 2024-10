Ottobre come giugno, torna l’anticiclone africano a Napoli. Tanto sole e caldo: fino a quando

Dopo la fase di maltempo delle scorse settimane, stando alle previsioni meteo, l’anticiclone africano tornerà a toccare il Sud Italia, regalando giornate di sole e caldo anche a Napoli e in Campania. Si realizzerà, così, quella cosiddetta Ottobrata che darà spazio a un clima mite e piacevole, più estivo che autunnale.

Meteo, arriva il caldo a Napoli e in Campania: quanto durerà

Un vasto campo di alta pressione si intensificherà sempre più nel Mediterraneo, alimentato da aria calda proveniente dal continente africano. Una condizione che causerà un graduale aumento delle temperature nella zona del Centro-Sud, dove si toccheranno anche picchi importanti.

Dopo un fine settimana stabile, sarà dall’inizio della prossima settimana che la pressione tenderà ad aumentare così come i valori termici. In città come Napoli e Roma si toccheranno i 26 gradi mentre nelle isole si supereranno addirittura i 30 gradi. Una parentesi soleggiata che dovrebbe accompagnarci quasi per tutta la settimana dando vita alla classica Ottobrata, caratterizzata da giornate molto gradevoli.

“Già nel weekend rivivremo le belle giornate. Lungo le coste il sole scalderà quasi ovunque fino a valori gradevoli: sono previste massime di 28 gradi in Sardegna e Sicilia, fino a 27 gradi in Puglia e Calabria, 25/26 gradi in Basilicata con Napoli e Roma a 24, Firenze a 22 e Milano sui 20 gradi” – ha spiegato Antonio Sanò, meteorologo e fondatore de Il Meteo.

“Il bel tempo dovrebbe continuare anche la prossima settimana. Addirittura le ultime emissioni dei modelli indicano la possibilità della persistenza del bel tempo quasi fino alla fine del mese, con una lunga e mite Ottobrata su buona parte del paese. In questa proiezione meteo ottimistica troviamo solo due veloci passaggi perturbati venerdì 18 e venerdì 25 ottobre, per il resto l’anticiclone potrebbe fermarsi a lungo sul nostro paese”.

Il maltempo, dunque, dovrebbe essere rimpiazzato da un quadro meteorologico molto più piacevole e stabile quasi per tutto il mese. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti.