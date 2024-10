Gol e spettacolo tra Napoli e Juve Stabia, l’allenamento congiunto finisce 6-5: i marcatori

Pomeriggio di gol e spettacolo quello vissuto giovedì a Castel Volturno. Il Calcio Napoli, privo dei suoi nazionali, ha affrontato la Juve Stabia in un allenamento congiunto.

Allenamento congiunto Napoli-Juve Stabia, 6-5 il risultato finale: Lukaku, Neres e Simeone sugli scudi

La partitella si è svolta in due tempi da 45′: gli allenatori Conte e Pagliuca hanno schierato tutti i giocatori a loro disposizione. Si è rivisto anche Mario Rui, che recentemente aveva intimato il club di essere reintegrato in rosa.

È stata partita vera: le vespe sono addirittura passate in vantaggio per 2-0, prima di subire la rimonta dei partenopei. La prima frazione di gioco si è conclusa sul 3-3. In gol per gli azzurri sono andati Lukaku, Neres e Simeone, tutti e tre autori di una doppietta.

Per la Juve Stabia le reti sono state siglate da Piovanello, Piscopo, Meli e da Adorante (doppietta anche per lui).

Il Napoli tornerà in campo dopo la sosta il prossimo 20 ottobre e Empoli, dove alle 12,30 affronterà i padroni di casa per provare a mantenere la vetta della classifica. Allo stadio Castellani gli azzurri avranno l’opportunità quantomeno di mantenere i due punti di vantaggio sull’Inter, impegnata nella complicata trasferta di Roma contro i giallorossi di Ivan Juric.