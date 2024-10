Scomparsa in Campania, Silvia è stata ritrovata morta: aveva bruciature su tutto il corpo

È stata ritrovata morta Silvia Nowak, la donna di origini tedesche scomparsa lo scorso 15 ottobre da Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, in provincia di Salerno, dove viveva con il marito. Aveva 53 anni.

Ritrovata morta Silvia Nowak: la donna scomparsa da Ogliastro

Il cadavere, stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, è stato individuato, in avanzato stato di decomposizione, poco distante dalla sua abitazione. Nascosto tra le sterpaglie, il corpo risulterebbe interamente segnato da bruciature.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del decesso ma gli inquirenti sembrano orientati verso la pista dell’omicidio. Ad accreditare l’ipotesi anche l’occultamento quasi sicuramente volontario del cadavere, nascosto tra la vegetazione.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, grazie all’intervento dei carabinieri che, ormai da 3 giorni, stavano perlustrando la zona alla ricerca della donna. Con il supporto della Protezione Civile hanno ritrovato il corpo senza vita, collegandolo a Silvia Nowak.

I militari dell’arma hanno ascoltato anche il compagno della donna per cercare di far chiarezza sull’episodio. Era stato proprio lui a denunciarne la scomparsa facendo scattare le ricerche, culminate oggi con la macabra scoperta.

Silvia aveva abbandonato l’appartamento intorno alle 16 della mattinata di martedì, lasciando in casa sia i documenti che il suo cellulare. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno immortalato l’ultimo avvistamento della donna che sembrava diretta verso il centro cittadino.

Da quel momento in poi il buio più assoluto: della 53enne non si sono più avute notizie fino a questa mattina con la conferma del decesso. Saranno le indagini a chiarire le cause che hanno portato la donna a perdere la vita.