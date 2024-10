Un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola di Ischia in queste ultime ore causando non pochi disagi alla popolazione.

Violento nubifragio a Ischia: strade come fiumi

Stando a quanto emerso oltre 32 millimetri di pioggia sarebbero caduti in un’ora circa. Una situazione che si è complicata soprattutto tra le zone di Barano e Ischia Porto dove l’acqua ha invaso violentemente le strade, diventate quasi come fiumi in piena.

Diversi gli allagamenti registrati così come le auto e gli scooter trascinati via dalla forza dell’acqua. Disagi anche a Ischia Ponte mentre sul resto dell’isola non sarebbero stati segnalati, almeno fino a questo momento, particolari condizioni di criticità.

Intanto il maltempo continua ad abbattersi sulla provincia di Napoli e sull’intera Regione Campania. Soltanto pochi giorni fa l’arrivo del vortice ciclonico aveva causato impressionanti allagamenti soprattutto a Piano di Sorrento e in Costiera Amalfitana (dove si è verificata una pericolosa frana).

Danni anche a Torre del Greco dove, a seguito del forte temporale, è crollata la facciata di un edificio situato a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Per fortuna si trattava di uno stabile disabitato ma attaccato ad un’altra palazzina regolarmente abitata: le famiglie al suo interno sono state sgomberate per motivi precauzionali.