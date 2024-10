Matilde Lorenzi non ce l’ha fatta: la campionessa di sci morta a 20 anni per una caduta

Lutto nel mondo dello sport italiano per la perdita di Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro morta a soli 20 anni a seguito di una caduta avvenuta nella mattinata di ieri.

Matilde Lorenzi, stella dello sci azzurro morta a 20 anni

La giovane atleta si trovava sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige, quando nel corso di un allenamento si sarebbe verificato l’incidente. Le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi fino a quando, questa mattina, ne è stato comunicato il decesso.

Ad annunciarlo il ministero della Difesa attraverso una nota diffusa sui canali social: “La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento“.

Stando a quanto emerso la campionessa avrebbe perso il controllo di uno degli sci finendo per terra e battendo violentemente la testa sulla superficie ghiacciata della Grawand G1. Di qui il trasferimento in eliambulanza presso l’ospedale San Maurizio di Bolzano dove è stata ricoverata in rianimazione e sottoposta ad un intervento chirurgico.

Chi era Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, nata a Torino il 15 novembre 2004, è stata una sciatrice alpina italiana. Specialista delle prove veloci, originaria di Sestriere e sorella di Lucrezia, a sua volta sciatrice alpina, è stata attiva dal novembre del 2020 e ha esordito in Coppa Europa l’11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera.

Il suo miglior piazzamento in questa rassegna è stato un undicesimo posto in supergigante a St Moritz nel dicembre 2023. Non ha debuttato in Coppa del Mondo e non ha preso parte a rassegne olimpiche. Nel campionato italiano 2024 si è aggiudicata l’oro.