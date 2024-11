Halloween di gioia a Torre del Greco: Surgel Italia regala una festa a tutti i bambini

Una festa di Halloween per i bambini del quartiere e non solo: è questa l’ormai tradizionale iniziativa di Surgel Italia per rallegrare il giorno più dolce e spaventoso dell’anno.

Festa di Halloween da Surgel Italia: la tradizione si ripete

Un momento di gioia da regalare ai bambini in occasione di Halloween. Basta poco, buona volontà, voglia di regalare sorrisi e divertimento. Ma un gesto che significa tanto sia per chi lo riceve che per chi lo compie. Surgel Italia, azienda di ingrosso e dettaglio di surgelati, ha rispettato anche quest’anno la tradizione.

L’iniziativa della festa di Halloween per i bambini va avanti fin dall’apertura dell’attività nel 2016: un desiderio carissimo ad Antonio Vitiello, uno dei patron dell’attività scomparso lo scorso anno ed oggi portato avanti con orgoglio dai figli. “Facciamo come lui avrebbe voluto e con la passione che ci ha trasmesso. Lo facciamo per i bambini perché in questa giornata è bellissimo vedere i loro sorrisi”.

Appuntamento ormai fisso: “Grandi progetti per il prossimo anno”

Così, fuori al punto vendita di via Nazionale 115, a Torre del Greco, anche quest’anno per celebrare Halloween sono tornati dolcetti, popcorn, sputafuochi e trampolieri che hanno attirato tanti bambini ma anche la curiosità di tanti genitori. “Ci hanno chiesto di partecipare alla festa anche da fuori Torre, ci hanno chiamato delle scuole che volevano portare classi intere a festeggiare, ci hanno chiesto quanto costasse a bambino: ma noi lo facciamo gratuitamente per loro, da sempre, e come nostro padre avrebbe voluto. Anzi, anticipiamo che il prossimo anno faremo le cose ancora più in grande”.

Infatti, l’indiscrezione è che Surgel Italia aprirà a breve un nuovo punto vendita nel pieno centro di Torre del Greco, a via Roma: e per il 2025 si prevede di realizzare proprio lì l’ormai tradizionale festa di Halloween. “Porteremo questo entusiasmo anche nelle vie del centro storico e sarà ancora più bello, con più spazio a disposizione ed ancora più divertimento per i bambini”, dichiarano i responsabili dell’azienda leader in città e non solo nel settore del gelo.

Festa perfettamente riuscita, bambini e genitori felici tra zucchero filato e popcorn: gli occhi incantati dei più piccoli davanti allo spettacolo del fuoco e agli emozionanti trampolieri non ha prezzo. Di certo, un sorriso sarà spuntato anche sul viso di papà Antonio che guardava da lassù.

SURGEL ITALIA – Info e contatti

INDIRIZZO: Via Nazionale 115, Torre del Greco;

TELEFONO: 08118944932 o whatsapp 3533794563;

SOCIAL: pagina Facebook e Instagram;

E-MAIL: g.s_food@libero.it.

Il negozio è aperto anche la domenica mattina.