“Abbiamo fatto un viaggio, ora siamo stanchi”: cosa hanno detto gli sposi sulla scomparsa

Sono stati ritrovati Pietro Montanino e Maria Zaccaria, i due sposi scomparsi da Frattamaggiore a pochi giorni dal loro matrimonio: ai carabinieri avrebbero detti di essersi allontanati per un breve viaggio ma al momento sulle motivazioni che avrebbero spinto la coppia a scomparire nel nulla c’è ancora un velo di incertezza.

Scomparsi a Frattamaggiore, sposi ritrovati: “Eravamo in viaggio”

Il 29 ottobre Pietro e Maria, residenti a Cesa, avevano lasciato i due bambini – uno di 7 mesi l’altro di 7 anni (quest’ultimo nato da una precedente relazione di Maria) – a casa dei nonni paterni a Frattamaggiore, per poi allontanarsi a piedi senza lasciare più tracce.

Soltanto ieri, dopo giorni di apprensione, si sono ripresentati a casa dei genitori dell’uomo per riprendere il figlio più piccolo e ritornare a Cesa. Qui li ha raggiunti anche l’altro bambino che, nel frattempo, era rimasto a casa del papà.

I carabinieri, dopo aver appreso del ritorno della famiglia, si sono presentati alla porta dei coniugi per sincerarsi delle loro condizioni. Ai militari la coppia si sarebbe limitata a dire: “Siamo partiti per un breve viaggio e ora siamo stanchi”.

Secondo la loro versione, dunque, si sarebbe trattato di un breve viaggio di nozze. Nel pomeriggio, poi, si sarebbero recati loro stessi dai carabinieri di Frattamaggiore per fornire spiegazioni in quanto proprio lì era partita la denuncia per la scomparsa.

Al momento solo la coppia è a conoscenza dei reali motivi di allontanamento. Circolano ipotesi su presunti problemi economici e minacce ricevute, ancora tutte da confermare. Intanto il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha sottolineato: “Siamo contenti che siano tornati dai loro bambini. Ieri avevo chiesto a Pietro e Maria di rivolgersi alle forze dell’ordine, se la fuga fosse collegata a paura di qualcosa o qualcuno. E l’hanno fatto”.