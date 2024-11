Arcivescovo di Napoli nominato cardinale dal Papa: “No Eminenza. Sarò sempre Don Mimmo”

Papa Francesco ha incluso monsignor Domenico Battaglia, l’arcivescovo di Napoli conosciuto più semplicemente come Don Mimmo, nella lista dei nuovi cardinali che verranno creati nel Concistoro del 7 dicembre.

Napoli, don Mimmo Battaglia è tra i nuovi cardinali

L’annuncio, generalmente fatto direttamente dal Pontefice, stavolta è arrivato tramite una nota della sala stampa vaticana, a firma del direttore Matteo Bruni: “Papa Francesco annuncia di aver incluso fra i nomi dei nuovi cardinali che saranno creati nel prossimo Concistoro del 7 dicembre Sua Eccellenza Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli”.

Pare che Papa Francesco abbia incluso monsignor Battaglia nell’elenco dopo aver ricevuto la notizia della rinuncia da parte di monsignor Paskalis Bruno Syukur, vescovo di Bogor, in Indonesia. Una lieta notizia per l’intera città, resa nota dalla Chiesa di Napoli tramite una nota dei Vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi.

“La Chiesa di Napoli esulta e rende lode a Dio per l’annunciata nomina a Cardinale di Santa Romana Chiesa dell’Arcivescovo Metropolita don Mimmo Battaglia, esprimendo viva gratitudine al Santo Padre, Papa Francesco, per questa nomina che rappresenta certamente il riconoscimento del grande impegno pastorale di don Mimmo, particolarmente legato al mondo della sofferenza ed anche portatore delle forti speranze e dei desideri di riscatto della gente del Sud” – scrivono i Vescovi

“Si tratta di una scelta che viene a confermare la premurosa attenzione che Papa Francesco ha sempre avuto per la Chiesa di Napoli e le Chiese del Meridione, impegnate ad essere segno di speranza per quanti anelano ad una vita in pienezza. Le comunità parrocchiali della Diocesi in questo tempo accompagneranno con la preghiera il loro Pastore alla celebrazione del 7 dicembre per il suo nuovo ministero a servizio della Chiesa Universale”.

“Non chiamatemi Eminenza come qualcuno già ha fatto, sono e resterò sempre don Mimmo. La nomina con cui Papa Francesco mi ha inserito quest’oggi nel Collegio Cardinalizio mi ha colto di sorpresa, generando in me una duplice reazione” – ha detto monsignor Battaglia ai media vaticani.

“Da un lato sento il peso di questa responsabilità con cui il Papa mi invita ad allargare il cuore, dall’altro avverto una sincera gratitudine verso Papa Francesco non tanto per l’attenzione che rivolge alla mia persona ma perché nel chiamarmi a questo servizio ha guardato ad un figlio del Sud, vescovo di una Chiesa del Sud, di questo Sud che è al contempo terra di fatica e speranza”.