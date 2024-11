Addio Santo: oggi l’ultimo saluto al ragazzo ucciso a 19 anni per difendere un amico

Si terranno nel pomeriggio di oggi, 6 novembre, i funerali di Santo Romano, il ragazzo di 19 anni ucciso nella notte tra venerdì e sabato a San Sebastiano al Vesuvio. Il sindaco di Casoria, dove viveva il giovane, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dell’ultimo saluto.

A Casoria i funerali di Santo Romano, ucciso a San Sebastiano

“Per la nostra comunità sarà il giorno del dolore e del raccoglimento. Ho proclamato una giornata di lutto cittadino per mercoledì 6 novembre in occasione dei funerali del nostro Santo Romano. Il rito funebre sarà celebrato alle 16 nella chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe” – si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.

Un vero e proprio omicidio che si è consumato in una di quelle che doveva essere una serata spensierata per Santo. Il 19enne si era radunato con i suoi amici nella piazza centrale di San Sebastiano e di lì a poco si sarebbero diretti a Napoli per festeggiare il suo onomastico. Sarebbe stata una scarpa sporcata a scatenare la lite culminata con il brutale assassinio.

Santo sarebbe intervenuto soltanto per mettere la pace tra i ragazzi e difendere un suo amico. Sarebbe stato un 17enne del quartiere Barra ad esplodergli un colpo di pistola dritto al petto per poi scappare via a bordo di una Smart. Portato in caserma avrebbe confessato l’omicidio raccontando di aver estratto la pistola per difendersi.

Il legale dell’indagato, inoltre, ha reso note le problematiche psichiatrico-psicologiche del suo assistito che lo renderebbero addirittura non imputabile. Un’ipotesi che non ha fatto altro che accentuare il dolore della mamma di Santo che, oltre a dover piangere un figlio innocente, dovrà anche battersi per ottenere la giustizia che un ragazzo di soli 19 anni, morto ingiustamente, merita.