Il panettone più buono d’Italia è nostro: Napoli e la Campania al primo posto, battono tutti

L’ottava edizione di Mastro Panettone, il concorso organizzato da Goloasi che premia le prelibatezze natalizie più buone dell’anno, premia ancora una volta la Campania: sono di Capaccio-Paestum, Napoli e Colle Sannita i pasticcieri che hanno trionfato nelle tre categorie della competizione.

Mastro Panettone, il migliore d’Italia si mangia in Campania

Podio tutto campano per il Miglior Panettone Artigianale Tradizionale che ha visto il trionfo di Antonio Ventieri della Torteria di Antonio Ventieri di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. Al secondo e al terzo posto si sono classificati rispettivamente Daniele Milo di Le Sfoglie d’Oro (Salerno) e Luigi Vetrella di Visioni Bistrot (Caserta).

Si è, invece, aggiudicato il premio per il Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato Gianluca Cecere di Visionary Dessert di Napoli, seguito da altri due colleghi ancora campani: Antonio Costagliola di Guantiera Pasticceria (Bacoli) e Gigi Vetrella di Visioni Lievitati Per Eccellenza (Macerata Campania).

L’oro per il Miglior Pandoro Artigianale è andato a Enzo Martuccio della Pasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita, in provincia di Benevento. Argento e bronzo per Martina Moroni del Bar Gelateria Le Fate di Lariano (Roma) e Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (Sondrio).

Nel corso della finale, che si è tenuta all’Hotel Parco dei Principi di Bari, i giudici della commissione tecnica – composta da Claudio Gatti, Marco De Vivo, Pietro Netti, Giuseppe Mancini, Francesco Borioli, Carmen Vecchione e Eustachio Sapone – hanno assaggiato alla cieca i 33 lievitati arrivati in finale suddivisi in 16 panettoni tradizionali, 12 creativi al cioccolato e 5 pandori.

Durante la gara è stato assegnato anche il premio per il Miglior Packaging, un ulteriore step che ha incoronato nuovamente la Campania: a vincerlo è stata la Lombardi Pasticceri di Maddaloni (Caserta). Lo scorso anno il vincitore delle categorie Miglior Panettone Artigianale Tradizionale e Miglior Panettone Artigianale al Cioccolato Creativo è stato Pompilio Giardino del Panificio Pompilio di Ariano Irpino.