È in uscita il nuovo album di Geolier, dal titolo “Dio lo sa – Atto II”. Prodotto dalla Warner Music Italy, il disco sarà acquistabile dal prossimo 22 novembre, ed è stato annunciato dallo stesso rapper attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, dove è presente il link per preordinarlo.

Nato e cresciuto nel quartiere Secondigliano di Napoli, Geolier è stato l’artista italiano più riprodotto sulle piattaforme di streaming nel 2024.

Dal 19 novembre prossimo sarà invece possibile acquistare il suo primo libro, “Per Sempre”. L’artista ha scelto infatti di raccontare tutte le tappe che lo hanno portato in così pochi anni a raggiungere le vette più alte dello star system nostrano.

Geolier annuncia l’uscita del suo nuovo album “Dio lo sa – Atto II”: la data ufficiale

Dal 15 marzio del 2025, Geolier inizierà il suo tour nei palazzetti, partendo da quello di Jesolo. I concerti termineranno il 25 luglio 2025 all’ippodromo di Agnano a Napoli.

È possibile acquistare i biglietti per le date ancora disponibili sul portale Ticketone.it.

Dopo il successo ottenuto a Sanremo con il secondo posto alle spalle di Angelina Mango, negli ultimi mesi la vita del cantante è cambiata drasticamente. Prima l’acquisto di una mega villa a Pozzuoli con panorama mozzafiato che ha suggellato il suo legame con la città partenopea dalla quale ha deciso di non andar via nonostante la notorietà, poi l’ufficializzazione della sua relazione con Chiara Frattesi, sorella del calciatore dell’Inter Davide. Decisamente un 2024 indimenticabile per Geolier.