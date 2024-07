Dopo il grande successo ottenuto allo stadio Diego Armando Maradona, il rapper napoletano Geolier ha annunciato le date dei concerti del Tour 2025. Il cantante si esibirà il 25 marzo 2025 al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi bissare all’Unipol Forum di Milano il 21 marzo 2025. Dopo soli due giorni, il 23 Marzo 2025, si sposterà all’Inalpi Arena di Torino, poi inizierà a viaggiare verso Napoli.

Geolier annuncia il Tour del 2025, si concluderà ad Agnano: date, città e prezzi dei biglietti

Prima la tappa di Bologna, dove sarà in scena il 25 marzo 2025 all’Unipol Arena, ed il concerto capitolino del 28 marzo 2025 al Palazzetto dello Sport. Il giro per l’Italia terminerà venerdì 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano: è proprio questa l’unica data per la quale è attualmente possibile acquistare i biglietti sul portale Ticketone. Il prezzo per assicurarsi un posto dal vivo al suo concerto nell’area flegrea è di 49 euro.

SABATO 15 MARZO 2025

PALAZZO DEL TURISMO · JESOLO (VE)

BIGLIETTI N.D.

VENERDÌ 21 MARZO 2025

UNIPOL FORUM · MILANO

BIGLIETTI N.D.

DOMENICA 23 MARZO 2025

INALPI ARENA · TORINO

BIGLIETTI N.D.

MARTEDÌ 25 MARZO 2025

UNIPOL ARENA · BOLOGNA

BIGLIETTI N.D.

VENERDÌ 28 MARZO 2025

PALAZZO DELLO SPORT · ROMA

BIGLIETTI N.D.

VENERDÌ 25 LUGLIO 2025

IPPODROMO DI AGNANO · NAPOLI