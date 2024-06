Geolier conquista lo stadio Maradona di Napoli con ben 3 concerti, tutti sold out, per un totale di oltre 145 mila spettatori: un successo straordinario che ha spinto il rapper partenopeo ad annunciare una nuova data, replicando il suo show all’Ippodromo di Agnano.

Geolier riempie il Maradona con 3 concerti: c’è una nuova data

Circondato da ospiti ed effetti speciali, Geolier ha letteralmente incantato la platea del Maradona, intonando i suoi più grandi successi. Anche per l’ultima data, attesa per questa sera, è previsto il tutto esaurito. In ogni concerto l’artista ha proposto qualcosa di diverso, dalle modifiche in scaletta all’entrata in scena di svariati ospiti.

Un vero e proprio fenomeno che sta scalando le vette più alte del successo: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il suo nuovo disco, intitolato Dio lo sa, a pochi giorni dal lancio, si è già posizionato in testa alla classifica degli album più venduti.

E dopo le 3 date al Maradona, Geolier ha già annunciato il suo nuovo live che si terrà ancora a Napoli, all’Ippodromo di Agnano, il 25 luglio 2025. I biglietti sono già acquistabili sulla piattaforma TicketOne al costo di 49 euro, 59 euro e 69 euro, in base alla postazione scelta (Green Zone, Yellow Zone e Red Zone). Il tour 2024 proseguirà in diverse città d’Italia. Queste le prossime date: Roma 28 giugno, Servigliano 29 giugno, Lucca 5 luglio, Milano 6 luglio, Stupinigi 12 luglio, Gallipoli 12 agosto, Olbia 16 agosto, Diamante 18 agosto.

Anche nel corso dello show Geolier non ha perso l’occasione per parlare d’amore, facendo riferimento alla sua relazione ormai finita. Proprio a proposito della rottura con la sua storica fidanzata pochi giorni fa aveva dichiarato: “Il mio disco parla d’amore perché è stato quello che ho vissuto. Parla anche della rottura che è stata la cosa più difficile da superare perché io ero abituato a vivere in quel modo da sempre. Probabilmente è vero che si può amare una sola persona nella vita però non è che non ami più, ami in modo diverso”.